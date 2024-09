Exigência de Príncipe William no casamento de Harry e Meghan vem à tona

O autor ainda afirmou que William estava bem preocupado com o casório. "Me contaram que, preocupado com o casamento, ele [William] buscou se assegurar com a Rainha que a noiva do Harry não usaria nenhuma das joias que pertenceram à Diana, mesmo que a esposa dele [a Princesa Kate Middleton] tenha sido autorizada a usá-las [no casamento com William em 2011]".

William, que foi padrinho de Harry, já estava com a relação estremecida com o caçula. "Na época que William foi confirmado como padrinho [do casamento], o relacionamento [entre ele e Harry] já havia piorado".

Harry e Markle trocaram alianças em 2018. Os dois renunciaram às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020.