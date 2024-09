Dona Déa reflete sobre velhice em especial da Globo: 'Idoso pode paquerar'

Ela conta ter aceitado o projeto por ter uma mensagem para passar as pessoas que estão na mesma faixa etária que ela — e as que ainda nem chegaram lá. "Eu já passei por muitas coisas nessa vida, inclusive a perda de um filho, o que não é fácil. Acredito que fui escolhida [para apresentar] por ser uma pessoa que fala de muitos assuntos e com diferentes pessoas. Vivo essa nova velhice."

Ah, foi interessante. Mas eu fiquei nervosa, porque é uma responsabilidade falar da terceira idade. Posso ser exemplo para qualquer outra senhora da minha idade, inspirando e mostrando que todas nós podemos trabalhar. Caí de paraquedas aqui na televisão, porque eu tinha feito um show com meu filho e, sempre digo que o Luciano [Huck] me salvou. Sou muito grata a ele, porque eu estava em um estado delicado após a perda do meu filho. Então, participar do 'Falas da Vida' foi simbólico também para viver essa esperança, que a gente quer mostrar com o programa, na evolução e no bem viver, independentemente da idade que você tenha.

Dona Déa

Ela, que estreia como apresentadora aos 77, conta que tem um grupo de amigas bem ativa, mostrando que o idoso hoje pode se manter socialmente ativo. Ela, claro, reforça a preocupação em manter a saúde em dia e a necessidade de cada um saber seus próprios limites.

Eu tento não me preocupar e quero viver a vida. Mas tento ter consciência. O idoso tem que ter consciência do que ele pode, do que ele consegue. A minha melhor amiga, tipo irmã, está organizando uma viagem para o Japão com outras amigas. Essa amiga tem a mesma idade que eu e faz tudo. Eu não posso, não consigo ficar andando pra lá e pra cá. Ela vai passar 15 dias batendo perna lá e eu já não posso, mas nem por isso eu sou infeliz, eu sou super alegre. Vou acompanhar a viagem falando com elas. E não tenho por que reclamar. Recentemente fui à Bahia, faço viagens curtas. Amo ficar com meus netos.

Dona Déa

E como Dona Déa encara o preconceito? "Olha, se eu sofri, eu não percebi, nem dei confiança. Porque eu não fico olhando muito o que fulana ou beltrana está falando. Mas na internet percebo, sim, julgamentos. As pessoas vêm me contar. Mas eu não dou confiança. Aprendi que não se deve dar importância às coisas ruins. Vamos valorizar as coisas que são boas."