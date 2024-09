Chico e Bárbara avaliam motivos para baixa repercussão de A Fazenda

Bárbara concorda com os motivos elencados pelo colega e traz mais uma razão para a queda na repercussão: o fim do X (antigo Twitter) no Brasil. "Vieram outras redes sociais, tem gente comentando, mas lá no Twitter estava concentrada a bolha de reality show e eu sinto que deu uma espalhada. A graça do reality show também é isso, é você ter gente para comentar junto."

A Fazenda, diferentemente do Big Brother, não é aquele programa que você vai ao cabelereiro e tem gente comentando, no metrô tem gente comentando, você se sente meio sozinho nisso e acaba largando.

Chico também traz um outro motivo comentado por usuário no programa: a nova política para postagem de trechos do reality. Com a proibição do uso de vídeos nas redes sociais, o público não consegue assistir ao programa fora do streaming ou do ao vivo. O compartilhamento de cortes nas mídias era uma das principais formas de disseminação de momentos importantes atrativos para o público.

"Essa nova política de vídeos está sendo péssima, porque nós estamos acompanhando A Fazenda no real time, não está sendo mais em vídeo, os perfis que postavam vídeos estão postando prints com transcrição do que está acontecendo, é como se a gente tivesse lendo uma fanfic", avalia Chico.

"E ninguém quer ler nada, querem assistir", completa Bárbara. Ela lembra que, por mais que esse trabalho de transcrever seja importante para se atualizar, é impossível saber a entonação com que algo foi dito. "Tenho receio, porque pode te dar uma interpretação completamente diferente."

"Eu acho um tiro no pé da Record e da Fazenda essa medida, acho que está atrapalhando muito, uma pena", finaliza Chico.