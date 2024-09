Bia Miranda diz cogitar aborto, mas apaga publicação: 'Assustador'

Bia Miranda, em publicação no Instagram, disse cogitar interromper sua segunda gravidez — fruto do relacionamento com seu ex-namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto.

O que aconteceu

A neta de Gretchen revelou a ideia de abortar, mas apagou a publicação na sequência. No Brasil, o aborto é crime, tipificado no decreto-lei nº 2.848. Ela é mãe de Kaleb, de três meses, fruto da relação com DJ Buarque.