Viviane Araujo critica etarismo: 'Parece que mulher tem prazo de validade'

Ela completará 30 anos desfilando no Carnaval no próximo ano e pretende comemorar. "Outro dia, estava vendo fotos do início no samba e fiquei: 'Caraca, como voou'. Não esperava os 30 anos. O tempo só foi passando. Claro que tem o meu amor, carinho, dedicação e respeito pelo carnaval em todo esse período. Fico feliz por ser reconhecida e ter contribuído de alguma forma para um universo que é tão importante para mim… Estou cercada de datas marcantes no ano que vem. Quero comemorar, mas, por enquanto, são só ideias."

Vivi também está "fazendo as pazes" com a marca da idade, apesar de ser adepta de procedimentos. "Eu sempre cuidei do corpo, sempre me questionaram o que eu estava fazendo e sempre falei. O que penso hoje é que não terei o mesmo corpo que tinha 20 anos atrás e não preciso me comparar com ninguém dessa idade. Isso já não me cabe mais. Quero me sentir bem com o meu corpo aos 50. Se eu estou feliz, estou bem. Levo muito a sério ainda a minha rotina de treinos. E gosto. A musculação me deixa bem fisicamente e com a saúde legal.

Ela negou que participará de um documentário sobre Belo no Globoplay. "Não vou. E nunca falei que iria. Isso não me atinge mais. É uma história que não me diz mais nada. Não afeta a minha vida hoje em nenhum aspecto, então não me diz mais respeito."

Vivi, que tem um filho com Guilherme Militão, ainda está em dúvida em relação a uma segunda gestação. "Guilherme e eu falamos sobre isso esses dias. Eu fico na dúvida se gero, se adoto, se vamos mesmo ter outro filho…"

A atriz diz que teme não conseguir acompanhar a vida do filho. "Meu único medo é não conseguir acompanhar tudo do meu filho. Fui mãe aos 47 anos. Eu fico fazendo as contas: 'Quando eu tiver 60, ele vai ter 13. Quando eu tiver tanto, ele terá…'. Quero viver muito. E essas comparações me assustam. Eu realizei o maior sonho da minha vida, que era tê-lo. Hoje, eu quero poder educá-lo, vê-lo se tornar uma pessoa de bem, generosa e com a cabeça muito aberta."