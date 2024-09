Sabrina e Nicolas Prattes fazem festa para mãe do ator: 'amo vocês demais'

Na hora do parabéns, Giselle carregou Zoe no colo. A menina, de 5 anos, é filha de Sabrina Sato com Duda Nagle, de quem ela se separou em março de 2023.

Zoe ficou no colo de Giselle durante o "parabéns" Imagem: Reprodução/Instagram

Também estavam presentes Maria Fernanda, filha caçula da aniversariante, e Edson Bregolato, marido de Giselle e padrasto de Nicolas.

Além da festa íntima, a atriz ganhou declarações do filho e da nora nas redes sociais. Nicolas e Sabrina assumiram o namoro no Carnaval desse ano e anunciaram o noivado em 8 de setembro, durante participação do protagonista de "Mania de Você" no Domingão com o Huck.

"Hoje é aniversário dessa linda mulher que, acreditem, é minha sogra. Sim, gente, Gi Prattes é mãe do meu amor Nicolas e da Fefe, mas esse é apenas um de seus poderes. Ela também canta lindamente, cresce nas telonas atuando e lê até mentes. Feliz aniversário, nossa maravilhosa. Estou aqui sempre, te amamos", escreveu Sato no Instagram.

"Minha alma escolheu vir seu filho. Ganhei! Que escolha. Não sei como seria sem você, te amo muito, sigo na minha caminhada aplicando seus ensinamentos diários e formando minha família graças ao bom exemplo que você me deu. Com 17 anos bancou ser mãe. Bancou. Falaram, falaram, falaram e no final seguiu seu coração. Também sou bom nisso, graças a você", escreveu Nicolas, que hoje tem 27 anos. lembrando que a mãe enfrentou uma gravidez na adolescência.