Incêndio atinge evento de samba em Recife durante show de Thiaguinho

Um foco de incêndio foi registrado, neste sábado (28), no evento Samba Recife, durante show do cantor Thiaguinho.

O que aconteceu

Foco de incêndio. Segundo informações do evento, o incêndio aconteceu em uma das praças de alimentação do evento de samba, que se encontrava ao lado do palco principal.

Fogo alto. De acordo com gravações feitas por pessoas presentes no Samba Recife, o foco de incêndio foi intenso, mas, sem vítimas.