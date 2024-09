Filha chora e revela detalhes dos últimos momentos de Silvio Santos

Silvia Abravanel participou do programa Hora do Faro neste domingo (29), e desabafou sobre a perda do pai, Silvio Santos. Ele morreu no último dia 17 de agosto.

O que aconteceu

Silvia desabafou sobre como tem sido sua trajetória com o luto. Ela não conseguiu conter a emoção, e chegou a chorar enquanto falava com o apresentador Rodrigo Faro. "Estamos vivendo um dia de cada vez. A gente está se permitindo viver esse luto e as emoções", disse.

Ela revelou que, apesar de já estarem cientes do estado de saúde delicado do pai, a família manteve tudo em sigilo por quase três semanas antes do anúncio oficial. "A gente estava vivenciando essa história toda 20 dias antes de todo o Brasil. Não podíamos passar para ninguém o que estava acontecendo", explicou.