Ator que interpretou mesmo personagem por 38 anos morre aos 70

Drake Hogestyn, astro da novela americana "Days of Our Lives", morreu no sábado (28) aos 70 anos.

O ator interpretou o personagem John Black por 38 anos. Uma das novelas mais longas do mundo, "Days Of Our Lives" está no ar há 59 anos, desde 1965.

Ele morreu após uma luta contra o câncer de pâncreas. "É com pesar que anunciamos a morte de Drake Hogestyn. Ele foi pego de surpresa com o diagnóstico de câncer, mas enfrentou o desafio com força e determinação. Depois de uma luta inacreditável, morreu pacificamente, cercado pelas pessoas que amava", disse a família, em nota.