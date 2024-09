Buscando presentes para o Dia das Crianças? Veja 5 dicas de livros

Rodrigo Casarin - Temos aqui um clássico. E não estou falando apenas de um clássico para os pequenos. Se você é do tipo que não dá bola para livros planejados para crianças, por favor, repense a decisão quando cruzar com um exemplar de "Flicts". É um trabalho capaz de maravilhar leitores de todas as idades.

Publicado originalmente em 1969, quando explorações espaciais faziam a cabeça de muita gente pelo mundo, "Flicts" narra a história de uma cor estranha, deslocada, que não encontra o seu lugar no mundo. É um livro meio melancólico, cheio de significados e com um final bem bonito. Comovente, sem dúvidas. Impressiona a capacidade de Ziraldo criar tamanha beleza com tanta simplicidade.

"O Braço Mágico", de Roseana Murray (Estrela Cultural)

Luiza Stevanatto - Em abril deste ano, a autora Roseana Murray foi atacada por três pitbulls e teve um dos braços amputados, perdeu uma orelha e teve outros ferimentos pelo corpo. Em agosto, apenas quatro meses depois do acidente, a autora transformou o que poderia ser uma tragédia em poesia.

Em "O Braço Mágico", ela vira uma poderosa avó com um braço invisível e mágico, que pode tocar cavalos-marinhos no fundo do mar ou alcançar alguém triste, que está muito longe, e fazer carinho em seu rosto e seus cabelos. "A arte é um ato de fé na vida", diz a autora na contracapa. E, por isso, esse livro não fala de violência, tristeza ou de perdas, mas de superação das adversidades, magia e poesia.