A Fazenda: Saiba quem disputa 2ª Prova de Fogo da edição

O sorteio para disputa da segunda Prova de Fogo de A Fazenda 2024 (RecordTV) aconteceu neste domingo (29). A dinâmica dá ao vencedor o Poder do Lampião, o que o permite interferir diretamente na roça.

O que aconteceu

O sorteio aconteceu com bolinhas coloridas. Três peões descem para a disputa, cada um com um ajudante. Os perdedores vão escolher mais dois peões para dormir com eles na Baia.

Yuri, Sacha e Babi tiraram a bolinha branca. Eles puderam participar da Prova.