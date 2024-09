Quem é quem em 'Volta por Cima', próxima novela das 7 da Globo?

Tati (Bia Santana) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Doralice (Teresa Seiblitz) - Casada com Lindomar (MV Bill) e mãe de Madá (Jéssica Ellen) e Tati (Bia Santana). Sofre com a saúde frágil devido a um problema no coração, contando com a ajuda da filha mais velha para os cuidados com a casa. Costura as roupas de ginástica que Madá vende para garantir uma renda extra para a família. Acolheu em casa o irmão Osmar (Milhem Cortaz), a quem sempre protege, pois acha que a vida já é muito dura com ele, que não teve sorte nem no amor, nem no trabalho.

Doralice (Teresa Seiblitz) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Família de Jão

Jorge, o Jão (Fabrício Boliveira) - Criado apenas pela mãe Neuza (Valdinéia Soriano), Jão se habituou desde cedo a ser o responsável pela casa. Com 18 anos consegue emprego de trocador na Viação Formosa e não entende o fato de sua mãe não gostar que ele trabalhe lá. Sua dedicação na empresa logo o faz subir de posto, indo para o lugar de fiscal. Para alegria de Neuza, o filho trabalha no ponto final onde fica a lanchonete em que ela bate o ponto. Gente boa, é amigo de todos. Sente atração por Madá (Jéssica Ellen), mas ela só briga com ele, o que desperta ainda mais sua curiosidade. Tem duas paixões: a música e o Carnaval. Ele toca numa roda de samba e é guardião de uma importante manifestação da cultura suburbana carioca: um grupo de bate-bolas.