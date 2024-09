Gizelly diz querer ficar com peões de A Fazenda 16: 'Queria os dois'

Em uma conversa com Babi na segunda festa de A Fazenda 16 (Record), Gizelly confessou querer ficar com dois peões do reality show.

O que aconteceu

Gizelly primeiro explicou sua relação com Sidney para a peoa. "É porque o doutor [Sidney] me vê como uma doutora advogada, não vê com maldade."

A advogada também falou sobre o interesse por Zaac. "Eu queria ficar com os dois."