Após tentar demitir Margaridinha, Tia Salete leva bronca

No capítulo de sábado (28), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina pede perdão pelo beijo em Artur, que se incomoda com a situação.

Zefa Leonel sugere que Quinota se abra com Artur sobre Blandina. Benvinda inicia seu plano para a escola. Tia Salete oferece suas economias para Vespertino demitir Margaridinha.

Artur tenta se comunicar com Quinota, sem sucesso. Margaridinha pede que Tia Salete a deixe seguir com sua vida. Caridade e Nastácio pensam em uma forma de salvar o restaurante. Marcelo Gouveia provoca Fubá Mimoso na prisão.