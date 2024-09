A Fazenda: Suelen conta que, quando viaja, diz que pai de sua filha morreu

Em A Fazenda 2024 (RecordTV), Suelen Gervásio confessou que mente sobre quem é o pai de sua filha quando está fora do Brasil.

O que aconteceu

Suelen conversava com Cauê Fantin sobre viagens, quando citou que gostava de estar em outro país para se sentir anônima. Ela expressou desejo de se mudar para Angola, na África.

Suelen: "Eu amo o meu país, mas eu sinto muita necessidade de mudar o ar. Quando eu fui para a Grécia com a minha bebê, eu queria só andar nos lugares sem que ninguém soubesse o meu nome, quem eu era, minha história. Só ser mais uma pessoa, sabe? Porque eu perdi as contas de gente que me reconheceu na rua, e falou: 'É você que não sabe quem é o pai do seu filho? Essa é a bebê que não tem pai?'.