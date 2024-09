YouTuber morre aos 26 anos após cair de seu apartamento na Turquia

A influencer turca Kubra Aykut morreu, aos 26 anos, após cair de seu apartamento em Istambul.

O que aconteceu

O jornal britânico Daily Mail informou que a morte da youtuber aconteceu na última segunda-feira (23). As causas do ocorrido ainda estão sendo investigadas.

Aykut somava mais de um milhão de seguidores no TikTok, mais de 220 mil no Instagram e um canal no YouTube com mais de 23 mil assinantes. De acordo com a imprensa internacional, as autoridades turcas estão trabalhando em outras linhas de investigação além do suicídio e assassinato.