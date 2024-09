Yas: Na onda dos remakes, 'Mania De Você' é a nova versão de 'Você Decide'

Novela é remake de 'Você Decide'

Com tantas mudanças repentinas na trama, a novela também parece "do it yourself", brinca Yas. "Eles botam no ar, mas o resto é com a gente. Eu sou diretora, você é, todos nós trabalhamos na Globo agora".

"'Mania de Você' é um remake de 'Você Decide' que ninguém pediu", conclui Yas.

