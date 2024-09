Xuxa anuncia volta de sua boneca clássica: 'Só para quem é fã-raiz'

Xuxa Meneghel, 61, anunciou a volta da venda de sua boneca clássica. O modelo foi febre entre as crianças dos anos 1990, quando a loira vivia o auge de sua carreira como apresentadora infantil.

O que aconteceu

A eterna Rainha dos Baixinhos compartilhou a novidade em suas redes sociais. "Outra coisa que vocês sempre pediam muito: a volta da minha boneca! A Estrela ouviu o pedido de vocês e fez esse sonho se tornar realidade outra vez. Agora, para quem teve a oportunidade de ganhar uma quando era baixinha ou baixinho e hoje não tem mais, ou para quem não pôde ter naquela época, agora tem a possibilidade de 'me levar pra casa'", detalhou ela, no Instagram.

No vídeo de divulgação, ela posou com a primeira unidade da nova leva do produto - a qual pretende guardar para a futura filha de Sasha Meneghel, 26. "É só pra quem realmente é aquele fã-raiz, que queria ter boneca lá naquela época e não podia comprar. As bonecas vêm com um numerozinho. Essa daqui é a 1. Vou guardar com muito carinho para a minha neta."