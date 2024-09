Morre cantora japonesa Sayuri, da trilha de animes como 'My Hero Academia'

Sayuri era casada com o cantor e compositor japonês Amaarashi, que se despediu da amada com uma bonita mensagem em suas redes sociais. "Ela foi apaixonada pela música até o fim... Fiquei incrivelmente feliz por ser seu marido, mesmo que você tenha me pedido em casamento de forma tão repentina. E, um ano depois, me vejo como o principal enlutado. Somente Sayuri e eu poderíamos viver uma vida assim. Obrigado por me escolher e por acreditar em mim. Estarei sempre ao seu lado. Eu te amo."