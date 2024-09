Maggie Smith enfrentou câncer durante gravações de 'Harry Potter'

Maggie Smith enfrentou um câncer de mama, em 2007, durante as gravações do filme "Harry Potter e o Enigma do Príncipe". A atriz morreu na manhã desta sexta-feira (27), aos 89 anos, "pacificamente". A causa não foi divulgada.

Artista disse ao jornal The Times, em 2009, que a autoconfiança "foi destruída" pela quimioterapia. "Aquilo deixa você arrasada. Estou com medo de trabalhar no teatro. Me sinto muito insegura", contou a estrela, à época.

Atriz revelou que, em determinado momento do tratamento, pensou que estivesse diante da morte. "Acho que foi a idade em que isso me aconteceu. Isso é algo que pega você desprevenida. Você demora mais a se recuperar."