Leidy e Nicole discutem após formação de Duelo: 'Fala ai com a minha mão'

Assim que Ana Clara saiu do ao vivo, Leidy disparou para Nicole: "Falar que eu nunca joguei com o coração, você pesou, Nicole. Você é a pessoa que mais recebeu meu amor aqui, sabe que sempre dei amor para todos os meus adversários."

Nicole: "Você também."

Leidy: "Eu joguei com o coração o tempo todo aqui. É que você insiste em dizer sobre jogar com o coração e eu joguei com o coração o tempo todo, trouxe até meus adversários, pareceu uma indireta dizer que eu não joguei com o coração."

Nicole: "Mas uma pessoa que simplesmente falou 'você não é uma boa jogadora'."

Leidy: "Quem falou isso?"

Nicole: "Você falou da Evellin.