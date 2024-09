K-pop: idols marcam presença na Semana de Moda e no show da IU

Tivemos também a dobradinha de muita beleza e estilo com Yeji (ITZY) e San (ATEEZ) no desfile da Dolce & Gabbana.

San estava no evento todo de branco e teve um post especial no Instagram do ator Cauã Reymond. Motivo? A filha do ator adora K-pop e ele dedicou a foto para ela. Fofo.

O ATEEZ não marcou presença no evento só com San não, Hongjoong estava belíssimo de preto e dourado no desfile da Balmain. E ele conversou animadamente com Anitta e tirou foto com ela. Amamos ver!