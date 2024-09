Estrelado por Ralph Fiennes, 'Conclave' irá encerrar o Festival do Rio

Estrelado por Ralph Fiennes, o filme "Conclave" será exibido na sessão de encerramento do Festival do Rio, no dia 12 de outubro. A informação foi revelada com exclusividade a Splash pela Diamond Films, distribuidora do longa no Brasil.

O longa imagina os bastidores de um conclave para escolher um novo papa. A trama acompanha o Cardeal Lawrence (Fiennes), que, após a morte inesperada do atual pontífice, é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

Adaptação do best-seller homônimo de Robert Harris, "Conclave" é dirigido por Edward Berger, cineasta vencedor do Oscar por "Nada de Novo no Front".