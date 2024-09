Equipe de Unna emite nota sobre Matheus: 'Sinais de relacionamento tóxico'

O comportamento de Matheus com Unna em Estrela da Casa (Globo) na última quinta-feira (26), causou revolta nas redes sociais e a equipe externa da faxineira se posicionou sobre o ocorrido.

O que aconteceu

Enquanto preparavam o jantar, Unna se distraiu e errou no preparo do macarrão e foi advertida rispidamente pelo namorado: "Por que que você colocou o macarrão dentro da panela?". A faxineira se desculpou e disse que logo corrigiria seu erro. Ao ver o ocorrido, Nicole rapidamente interveio pela amiga, perguntando se era "sério a forma com que ele falou com ela", e também levou uma invertida do rapaz: "Estamos conversando entre nós, ponto."

A equipe da cantora se posicionou sobre o relacionamento do casal emitindo uma nota em seu Instagram: