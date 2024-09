Enteado do rei Charles 3º atualiza estado de saúde do monarca: 'É durão'

Apesar do bom tratamento, o filho de Camilla disse que é impossível não se preocupar com o caso. "É claro, qualquer um que tenha alguém que você ame com câncer vai se preocupar", avaliou.

Tom já havia falado sobre o quadro de saúde de Charles recentemente, dizendo que o tratamento estava indo bem. Segundo o Daily Express, ele ainda contou que Camilla também está seguindo em frente com o marido. "Ela é durona, minha mãe", disse o enteado do rei.