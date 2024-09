Chico: Em meio à bagunça, Vivi foi prejudicada por ser muito equilibrada

Primeira eliminada de A Fazenda 16 (Record), Vivi Fernandez provou ser uma participante extremamente inteligente.

Com cerca de 30 anos na TV, Vivi se sentiu em casa ao subir ao palco da Hora do Faro após a eliminação, avalia Chico Barney. "Era essa Vivi Fernandez do Faro que eu queria ter visto na Fazenda".

Com uma câmera em seu rosto, Vivi "voou", acrescentou o colunista.