Andrea Sorvetão detona documentário das Paquitas e defende Marlene Mattos

Andrea Sorvetão, 51, polemizou ao dar sua opinião a respeito de "Pra Sempre Paquitas", série documental do Globoplay sobre a ex-assistentes de palco de Xuxa Meneghel, 61.

O que aconteceu

A ex-Paquita teceu duras críticas ao documentário e aos responsáveis por sua realização. "Assisti ao documentário, precisei de um tempo. Fiquei indignada. Parabéns, vocês conseguiram destruir o sonho de muitos fãs", ironizou ela, em post sobre o assunto no feed de seu Instagram.

Andrea acusou a produção de perseguir Marlene Mattos, 74, e de cortar um trecho de seu depoimento à obra, no qual elogiou a ex-empresária de Xuxa. "O nome mais falado em mais de cinco horas de duração é o da Marlene Mattos. Concedi um depoimento de algumas horas para o documentário, mas somente alguns minutos foram exibidos. Lamentavelmente, somente o trecho em que contei, com muita sinceridade e emoção, da minha saída do grupo. Tempos depois da minha saída, mais madura, me entendi com a Marlene e seguimos trabalhando em outras frentes com muito sucesso, sem qualquer mágoa ou ressentimento. O trecho em que reconheço o valor e a importância da Marlene em minha vida, pessoal e profissional, as diretoras não acharam relevante exibir — talvez porque já estavam decididas pelo viés sensacionalista e vingativo do documentário, visando a execração de uma dedicada e competente profissional, referência de muitas outras mulheres brasileiras."