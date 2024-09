Alice Wegmann relata perrengue em gravação com tiroteio em comunidade do RJ

Alice Wegmann, 28, relatou episódios de perrengue sofridos durante gravações, a exemplo de um tiroteio ocorrido na Vila Valqueire, na zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Wegmann contou que estava gravando durante a madrugada, quando subitamente começou uma troca de tiros entre a polícia e suspeitos. "Teve uma filmagem em que eu estava em Vila Valqueire e aí rolou um tiroteio no meio da filmagem, era de madrugada, 2h30, e a cena que eu estava filmando é que eu saia de um táxi e entrava em um lugar ali de vidro. E aí do nada parou uma viatura da polícia e começou a trocar tiros com os caras que estavam lá na frente", declarou durante participação no podcast PodDelas.

A atriz não especificou quando isso aconteceu, mas destacou que foi caótico. "Foi um caos, todo mundo abaixou, a gravação foi obviamente cancelada na hora. A gente vive coisas que, assim, é isso, você está ali trabalhando em vários lugares."