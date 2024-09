Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 27/9 a 5/10

Luma e Viola ficam frente a frente. Viola abraça Luma. Luma fica impressionada com o Violeta. Leidi chantageia Ísis e afirma que tem como provar que Tomás não é filho de Henrique. Viola leva Luma para sua casa e a convida para trabalhar no Violeta. Leidi exige de Isis um emprego na mansão da família. Mavi diz para Viola que Luma é psicopata. Rudá chega na casa de Moema. Isis consegue contratar Leidi.

Sábado, 28 de setembro

Rudá e Viola se encontram. Mércia vê Luma no mercado, mas não é vista por ela. Mércia diz para Mavi que viu Luma no mercado e que a farsa dele acabou. Mavi expulsa a mãe de casa. Leidi exige que Isis contrate seu marido para ser motorista da casa. Robson obriga Fátima a ir à academia. Dhu chega na casa de Fátima com docinhos escondidos. As duas desabafam pela infelicidade nos casamentos. Mércia conta para Luma que Viola e Mavi estão juntos.

Segunda-feira, 30 de setembro

Mércia afirma que sempre foi contra o golpe que Mavi deu em Luma e que quer ajudá-la a recuperar tudo o que perdeu. Viola chega na capela e se assusta com Mavi. Ela desiste de ir ao encontro de Rudá. Rudá chega em casa depois da tentativa de ver Viola e desabafa com a avó. Mavi vira recepcionista do hotel para ficar perto de Viola. Na frente do hotel, Luma flagra Viola e Mavi juntos.

Terça-feira, 1 de outubro