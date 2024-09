Pequena Lô desabafa após cancelar palestra por falta de acessibilidade

Pequena Lô, 28, precisou cancelar uma palestra que daria nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu

A influenciadora deixou o local por falta de acessibilidade. Nas redes sociais, Pequena Lô contou que por falta de uma rampa de acesso ao palco, não conseguiu participar do Influent Summit 2024. "Acabei de sair do evento. Infelizmente, o nosso painel foi cancelado por conta de falta de acessibilidade do evento. Não tinha como eu entrar, subir ao palco Não tinha rampa para subir ao palco, apenas escadas. Por isso o cancelamento do nosso painel. Venho aqui pedir desculpas para quem estava lá para assistir ao nosso painel".

Em conversa com a Quem, ela falou sobre o ocorrido. "Realmente fui convidada para participar de um evento onde não havia acessibilidade no palco. Infelizmente é muito mais comum do que imaginamos esse tipo de situação. Minha intenção não é gerar cancelamento e sim reforçar a necessidade de acessibilidade não só em eventos privados, mas também nos locais públicos, para que não só eu, mas todas as pessoas PCDs não sejam impedidas de ir e vir. E ainda por cima estamos no Mês da Conscientização sobre a Acessibilidade".