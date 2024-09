A Fazenda 16: Quem será o 1º eliminado segundo parcial UOL?

Sacha Bali, Vivi Fernandez e Zé Love disputam a preferência do público na primeira roça de A Fazenda 16 (Record). Veja quem pode ser eliminado, segundo a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 22h50, já com o programa desta quinta-feira (26) no ar, Zé Love e Sacha Bali eram apontados como favoritos para continuarem no reality. O jogador somava 39,19% dos votos para ficar no programa, enquanto o ator tinha 35,43%.

Vivi Fernandez era apontada como a próxima eliminada. A atriz e modelo somava apenas 25,37% dos votos para ficar.