Lívia Andrade mostra antes e depois de lipo LAD: 'Amando o resultado'

No vídeo, detalhou que se incomodava com algumas partes do corpo. "É uma lipo associada a várias tecnologias. Tenho algumas coisas que me incomodam na parte do abdômen, na parte das costas. Sempre fui muito direta com vocês (...). Não vou aparecer do nada com a barriga trincada e falar que foi uma dieta ou que foi um tratamento estético."

Lívia Andrade mostra antes e depois de lipo LAD Imagem: Reprodução/Instagram