Otaviano Costa sobre romance com Flávia Alessandra: 'Era amar ou odiar'

Otaviano revelou o segredo para o romance duradouro com a atriz. "Acho que a química é inexplicável. É o cheiro, a pele, o olhar um para o outro e se desejar... Mas, acima de tudo, como brinco com a Flávia, o nosso foi o humor à primeira vista. Além da troca de ideias, a leveza com que levamos a vida, a inteligência. A gente tem uma série de códigos e de Legos que vão montando dia após dia. A vida não é feita de grandes surpresas (...). O principal é o cotidiano."