Dieguinho: Arrogância de grupão afunda barco e dá força a rivais na Fazenda

Roça de hoje será impactante e pode 'dar nó' em grupão

Sacha, Zé Love e Vivi se enfrentam na roça que será definida na noite desta quinta-feira (26).

Flávia Gusmão, do Canal no Sofá, acredita que a eliminação de Sacha Bali na roça atual "daria um nó" na cabeça do "grupão". Cláudio Cordeiro, no entanto, defende a volta de Sacha para que o público veja um novo embate entre ele e Zé Love.

Aconteça o que acontecer, o grupão não vai enxergar o jogo, mesmo que estejam se derretendo Cláudio Cordeiro

Já Dieguinho acredita que, independente do resultado de hoje, os peões terão respostas para suas perguntas. "A volta de qualquer pessoa será impactante".