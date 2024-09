De peruca, Rihanna posa com lingerie de sua marca e ostenta corpo definido

Rihanna, 36, virou assunto ao posar com uma lingerie amarela de sua marca.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (26), a cantora compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, registros do ensaio que realizou com as peças uderwear da Savage x Fenty. A marca é de sua própria autoria.

Nas imagens, a estrela aparece de lingerie amarela, cheia de transparências. Setada em um piano coberto por rendas brancas, Rihanna ainda apostou em uma peruca loira.