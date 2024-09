Brad Pitt alerta fãs após golpistas pedirem dinheiro se passando por ele

O agente de Pitt disse à People que "é horrível que criminosos se aproveitem dos vínculos intensos entre fãs e celebridades". Ele ainda pediu que as pessoas "não respondam a demandas de dinheiro, especialmente de atores sem presença virtual".

As identidades dos cinco indivíduos presos pelas autoridades espanholas e as duas mulheres vítimas da fraude não foram reveladas. Segundo a imprensa local, as vítimas "acreditavam terem criados vínculos tão próximos com o ator famoso a ponto de estarem em um relacionamento amoroso com ele".

Em uma das mensagens enviadas pelos criminosos às vítimas, era declarado um amor eterno. "O meu amor por você é real. Um sentimento eterno partindo do meu coração, por favor me aceite? Eu te amo e estou muito apaixonado por você".

Ainda de acordo com as informações, uma das vítimas é residente da cidade de Biscaia, no norte da Espanha. A outra é de Granada, no sul do país. Os US$ 350 mil roubados pela gangue equivalem à soma de US$ 168 mil doados por uma e US$ 195 mil enviados pela outra mulher.