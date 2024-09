A Fazenda 16: parcial aponta Vivi Fernandez como 1ª eliminada

Na primeira roça de A Fazenda 16 (Record), Sacha Bali, Vivi Fernandez e Zé Love disputam a preferência do público para continuar no reality.

O que diz a enquete

Às 07h50 de quinta-feira (26), Zé Love e Sacha Bali eram os preferidos do público para permanecer segundo a enquete UOL. Com uma diferença de 0,05%, Zé Love é apontado na frente com 43,43% enquanto Sacha está com 43,38%.

Como possível eliminada aparece Vivi Fernandez, distante dos peões com 13,19%.