Tata anuncia morte de cachorro devido ao calor: 'Ofegante'

Tata Estaniecki, 30, anunciou a morte de sua cachorrinha, Tilápia, nesta quarta-feira (25). Segundo a apresentadora do "Poddelas", o calor teria sido a causa do óbito do animal.

O que aconteceu

A influenciadora lamentou a perda da cadelinha em um post no Instagram. "Eu sempre imaginei que nossa tilapinha cresceria com as crianças e nos acompanharia por muitos e muitos anos. [...] Ganhamos mais um anjinho lá no céu, a melhor amiguinha da Bibi e do Careco", escreveu ela.

Tata deu a entender que as altas temperaturas levaram o animal a óbito. "Queria deixar o alerta pra quem tem filhos de 4 patas, o calor excessivo que tá fazendo pode ser fatal pra eles", afirmou.