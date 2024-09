Mãe de Deolane se pronuncia pela primeira vez após prisão: 'Nunca imaginei'

Evitou dar detalhes sobre o caso. "Meus seguidores que chegaram agora merecem uma explicação, mas no momento eu não consigo nem falar direito as coisas. Posso falar algo que não devo e não quero prejudicar minha filha, me prejudicar. Confio muito na Justiça e tudo vai ser esclarecido".

Agradeceu o apoio dos fãs que acamparam na frente da prisão. "Hoje quando eu saí eu vi o carinho de todas as pessoas que acamparam lá na frente, que tatuaram o nosso nome na pele. Isso foi muito gratificante para mim, porque o diabo tenta a todo momento nos envergonhar. Mas não vai conseguir, porque eu confio muito na Justiça de Deus e dos homens."