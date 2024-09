Sacha detona postura de Zé Love na Fazenda: 'Mais grave do que a Flor'

O ator explicou que o jogador errou com várias pessoas, enquanto Flor só errou com uma. "Foi com 3 mulheres diferentes, depois comigo. Flor foi um episódio só".

Ele ainda reclamou da forma como Zé o tratou. "Comigo foi bizarro. Eu não tava nem falando com ele", afirma. "O cara falou que sou um merd* em plena rede nacional".

Sacha, que está na Roça, ainda disse que não gostaria de ser eliminado nesta quinta (26) e Sidney o tranquilizou. "Muita coisa séria rolando", afirmou o colega.

A Fazenda - Enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar o Fazendeiro? Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Vivi Fernandez Antonio Chahestian/Record Zé Love Antonio Chahestian/Record

