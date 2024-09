Namorado de Anitta é cria do Flamengo e viralizou com 'pancada' em Neymar

Rumo à Europa, jogou pelo Lommel, na segunda divisão da Bélgica, em 2020 — que pagou cerca de R$ 15 milhões por seu passe, segundo a imprensa esportiva. No ano seguinte, passou a defender o Mechelen. No entanto, apenas se destacou pelo time Espanyol, em 2022. Desde 2023, Vinicius está com o time Sheffield United, em um contrato de quatro anos.

Ele é pai de duas crianças do relacionamento que teve com a modelo e influenciadora Giulia Dantas — os dois terminaram em 2021. Em publicação recente, posou ao lado dos pequenos em uma piscina e escreveu ser "abençoado". Até a publicação desta nota, é seguido por 318 mil pessoas

Tesoura em Neymar

Em 2018, ele viralizou por dar uma "pancada" em Neymar durante um treino com a seleção brasileira. Ele era da base do Flamengo e foi escolhdo, ao lado de jogadores do Fluminense e Botafogo, para treinar com os jogadores da seleção."Eu estava bem no treino. Me sentindo bem, porque tinha feito gol no Ederson. O Neymar estava acabando com o treino, né. Só que os caras estavam indo fortão, eu estava no time do Thiago Silva. Teve uma hora que o Neymar deu um elástico invertido no Daniel Alves e o Thiago Silva deu uma tesoura. Ai o Thiago Silva falou para mim: 'pega, pega', disse ele em entrevista ao Charla Podcast, em 2023.