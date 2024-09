Livres da prisão, Deolane e mãe deixam Recife e voltam para São Paulo

Deolane Bezerra, 36, e Solange Bezerra, 56, voltaram a São Paulo nesta quarta-feira (25), após terem deixado as unidades prisionais onde estavam detidas em Pernambuco.

O que aconteceu

Ambas publicaram nas redes sociais registros do retorno à capital paulista. Deolane divulgou uma foto em que olha, sorridente, pela janela de uma aeronave, cuja legenda aponta São Paulo como localização. Solange, por sua vez, posou em clima de empolgação ao descer do avião. "Enfim em casa", escreveu ela.

A influenciadora e sua mãe estavam presas em unidades prisionais de Pernambuco. Deolane ficou detida na Penitenciária Feminina de Buíque, no agreste do estado. Já Solange esteve internada na Colônia Penal Feminina, na zona oeste do Recife.