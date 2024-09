Laerte diz que perdeu vontade de desenhar após morte do filho

Laerte refletiu como o luto pela morte de seu filho, Diogo, modificou seu processo criativo. Em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL, a cartunista explicou que, inicialmente, a perda do herdeiro lhe trouxe o desejo de parar de desenhar para, em seguida, "radicalizar" sua obra.

Cartunista relatou que perder Diogo alterou sua vivência não apenas no âmbito pessoal, mas também no profissional. "Quando o Diogo morreu, achei que tudo tinha acabado, falei 'não quero mais desenhar, não quero mais fazer nada'. Durante um tempo fiquei nessa coisa, daí percebi que eu podia continuar trabalhando com o que eu trabalhava e que também era uma oportunidade de radicalizar um modo de trabalhar que eu vinha desenvolvendo, que é a ideia de deixar os personagens de lado, deixar de lado a confecção da piada e trabalhar de um jeito diferente".

Ela admitiu que o luto também interferiu em sua transição de gênero, que foi interrompida em decorrência da morte de Diogo. "A morte dele influenciou não só meu trabalho como também minha transição de gênero, minha vivência. Aquele momento me ajudou a radicalizar as coisas de tal forma que tornou possível a passagem da expressão gráfica do meu trabalho, mas impediu uma transição que acontecia no campo de gênero, porque nesse momento eu bloqueei tudo isso, deixei embaixo do tapete, e fui trabalhar só com a transição gráfica. E aí é como cada um lida com as coisas".