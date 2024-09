Irmão de Kate Middleton 'avaliou' William para confirmar se ele a merecia

James Middleton, 37, deu detalhes de como foi suas primeiras interações com o príncipe William, 42, no início do namoro dele com sua irmã, Kate Middleton, 42.

O que aconteceu

O empresário revelou que 'perseguiu' o cunhado para ter certeza de que ele merecia sua irmã. "Qualquer irmão é protetor em relação às suas irmãs. Então, mesmo que eu seja o irmãozinho mais novo e chato, provavelmente atrapalhando tudo, ainda tinha que saber se ele a merecia. Me parecia normal querer saber se aquela pessoa com quem ela vai passar o resto da vida é a pessoa certa", recordou ele, em entrevista à revista norte-americana US Weekly.

James também aborda o assunto em um trecho de seu livro, "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" ("Ella: A Cadela que Salvou Minha Vida", em tradução livre). "Me lembro de ficar atrás dele quando nos conhecemos.' Ele merece a minha irmã?' William precisou conquistar a minha confiança."