Golpista de 'Inventando Anna' debocha de eliminação em reality de dança

Conhecida por ter inspirado o seriado "Inventando Anna" (Netflix), a golpista condenada Anna Sorokin, 33, foi eliminada na última terça-feira (24) do reality show norte-americano "Dancing With the Stars" — versão original do "Dança dos Famosos".

O que aconteceu

Questionada pela apresentadora Julianne Hough, 36, sobre o que levaria da competição, Anna foi categórica ao responder: "Nada". A objetividade da resposta causou desconcerto não somente em Hough, mas em todos que estavam presentes no palco.

Em uma entrevista posterior, a golpista afirmou que ser eliminada foi o que mais gostou na competição. Nas redes sociais, a atitude hostil da participante gerou críticas. Ela foi taxada de "ingrata" e "desrespeitosa".