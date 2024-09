Daphne Bozaski mostra mudança visual de Lupita em 'Família é Tudo'

Daphne Bozaski compartilhou como foi a transformação de Lupita na última semana 'Família é Tudo'.

O que aconteceu

A atriz publicou um vídeo em que aparece em um salão de beleza cortando o cabelo para a fase final da personagem na novela. Lupita mudou completamente de visual após ganhar um concurso.

A artista disse que sempre recebia perguntas sobre o visual da personagem. "Transformação de Lupita no backstage. Última semana da novela. Desde o começo, me fazem a pergunta: 'Ela vai passar por uma transformação?'. Dividindo opiniões, ela se experimentou nesse novo lugar. Mas será que nossa Lupitinha vai se identificar com esse new look? Só vendo a novela essa semana para entender o desenrolar dessa historia", escreveu ela em seu Instagram.