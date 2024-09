Cresceu! Ex-ator mirim da Globo impressiona ao aparecer sem camisa

Vitor Figueiredo, 19, ex-ator mirim, chamou a atenção ao posar sem camisa.

O que aconteceu

No feed de seu perfil do Instagram, o artista publicou um vídeo em que aparece se arrumando. Na gravação, ele fica só de cueca e fala sobre a escolha do look.

O jovem ainda enfatizou que sempre preza pelo conforto. Os fãs de Vitor, logo, se manifestaram. "O menino virou um grande rapaz, viu", disse uma seguidora. "O tempo passou rápido como ele cresceu, gente", escreveu outra. "Gatinho demais", elogiou uma terceira.