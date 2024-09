Após reencontrar Viola, Mércia xinga protagonista em 'Mania de Você'

No capítulo de quinta-feira (26), da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia (Adriana Esteves) fica indignada ao reencontrar Viola (Gabz) na ilha.

O que vai acontecer

Após descobrir que o filho contratou a antiga namorada em segredo, a governanta briga com ele. "Agora eu sei porque me queria longe", diz ela. "Qual o problema? É direito meu. Vai ficar de olho no que faço? Não cuidou de mim quando eu era menino, vai cuidar agora depois de grande?", pergunta o hacker.