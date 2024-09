Após perder tudo, Luma vira motorista de aplicativo em 'Mania de Você'

No capítulo de quarta-feira (25), da novela "Mania de VocÇe" (Globo), Hugo apresenta o resort para Viola.

Em São Paulo, Luma trabalha como motorista de aplicativo. Viola começa a trabalhar com sua equipe no banquete de inauguração do Voilà Violeta.

Mavi fica de olho nos monitores das casas de Isis e de Viola. Diana e Hugo se arrumam para a festa. Fátima tenta fechar seu vestido e o marido, Robson, diz que está muito apertado.