A Fazenda: Suelen diz temer que Zé Love a agrida: 'A qualquer momento'

Depois da formação da roça na terça-feira (24), Júlia Simoura e Suelen Gervásio conversaram na casa da árvore.

A ex de Vitão falou que temia as reação explosivas de Zé Love: "Eu quero que as pessoas entendam que é importante a gente viver num clima tranquilo. Estar com o Love aqui dentro cria um clima hostil, clima pesado. Parece que vou ser agredida por ele a qualquer momento, que só não posso ser agredida por ele porque tem um papel dizendo que não pode".

Júlia concorda e diz que o clima pesado é só divertido para quem não está na casa. "Clima pesado só é bom pra quem assiste. Só que aqui, cara... Cara, a Larissa vomitou de nervoso por ele gritar na cara dela, pra ela abrir aqui e dar de cara com ele de novo."